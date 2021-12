Efteling

Efteling onthult hoofdpersonage van attractie Sirocco

Het hoofdpersonage van de Efteling-attractie Sirocco is zichtbaar voor publiek. Boven de bootjesmolen hangt een koopman die bezig is met het verhandelen van koopwaar. Het figuur was al een tijdje aanwezig, maar tot nu toe ontbrak de kleding.



Ook waren delen van de pop ingepakt. Nu is de handelaar in volle glorie te aanschouwen. Het verhaal achter Sirocco - de opvolger van Monsieur Cannibale - gaat over een zware storm. Bezoekers stappen in bootjes die door het noodweer gaan draaien.

"Er ontstaat eigenlijk een heel dreigende situatie, waarbij de figuren en elementen in de nok gaan meedoen met de showbeleving", vertelde ontwerper Sander de Bruijn er eerder over. "Door middel van de effecten eromheen is alles onderhevig aan de storm. Het is interessant om te zien, zowel als je erin zit als wanneer je ernaar kijkt."



Boot

Tijdens de storm zal de handelaar heen en weer wiegen. De rieten overkapping van Sirocco moet een overslagplaats voorstellen. Daar wordt koopwaar opgeslagen voordat het weer verhandeld wordt. De attractie hoort bij het nieuwe themagebied de Wereld van Sindbad. Afgelopen week verscheen de boot van Sindbad de Zeeman al, naast de molen.