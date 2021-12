Madurodam

Mutsjes op miniaturen in Madurodam om aandacht te vragen voor eenzaamheid

De miniaturen van Madurodam staan er deze winter extra warm bij. Honderden schaalmodellen zijn voorzien van een gebreid wollen mutsje. Daarmee wil men aandacht vragen voor eenzaamheid bij ouderen. Voor de actie werkt het Haagse themapark samen met smoothiefabrikant Innocent en het Nationaal Ouderenfonds.



Per verkochte smoothie doneert Innocent 20 eurocent aan de ouderenorganisatie. De breiwerkjes in Madurodam, gemaakt door vrijwilligers, zijn bedoeld als publiekstrekker.

De initiatiefnemers hopen dat voorbijgangers even stilstaan bij het eenzaamheidsprobleem onder ouderen bij het zien van de vele minimutsjes. Volgens het Nationaal Ouderenfonds telt Nederland zo'n 2,7 miljoen eenzame ouderen.



Langnek

De gebouwen in Madurodam blijven versierd tot en met het einde van de kerstvakantie, zondag 9 januari 2022. Enkele jaren geleden vond er al een vergelijkbare actie plaats in de Efteling. Toen kreeg Langnek een nieuwe muts.