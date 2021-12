Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn lanceert YouTube-serie over bouw nieuwe achtbaan

Avonturenpark Hellendoorn komt met een YouTube-serie over de bouw van een nieuwe achtbaan. In het Overijsselse pretpark arriveert deze winter een spinning coaster met een drakenthema. Vanochtend verscheen de eerste aflevering van de serie. Daarin wordt het verhaal achter de attractie uitgelegd.



De nog naamloze spinning coaster moet een houten stellage voorstellen die dorpsbewoners gebruikten om een draak te lijf te gaan. Dat deden ze vanuit 'luchtstrijdwagens', om op gelijke hoogte te komen met het vuurspuwende monster.

Marketingdirecteur René Peul vertelt over de samenhang met de omliggende attracties Balagos en Het DrakenNest. "De strijd was legendarisch en de overwinning werd groots gevierd: tot op de dag van vandaag is het hier op het middeleeuwse dorpsplein één groot feest."



Werkplaats

Verder komen algemeen directeur Tim Golstein, technisch manager Leroy Wijering en Renzo Haverkort van Most Revisie aan het woord. Men neemt een kijkje in de werkplaats van het revisiebedrijf, waar de tweedehands achtbaan momenteel wordt opgeknapt.



De voice-over wordt verzorgd door acteur Willian Kleinjan. In de volgende aflevering laat Hellendoorn zien welke kleuren de achtbaan krijgt. Ook volgt er dan een ontwerp van het stationsgebouw. De coaster opent in het voorjaar van 2022.