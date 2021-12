Nieuws

Sobere kerstvakantie voor pretparken en dierentuinen: coronamaatregelen verlengd

Het belooft een sobere kerstvakantie te worden voor de Nederlandse pretparken en dierentuinen. De coronamaatregelen die het kabinet eind november heeft aangekondigd, worden verlengd tot half januari. Nog zeker tot en met vrijdag 14 januari moeten attractie- en dierenparken in Nederland om 17.00 uur gesloten zijn.



Bovendien geldt overal de mondkapjesplicht in binnenlocaties en de eis om anderhalve meter afstand te houden, zelfs als er gewerkt wordt met coronatoegangsbewijzen. Het maximale bezoekersaantal wordt berekend op basis van één persoon per 5 vierkante meter.

De zogeheten avondlockdown zou eigenlijk tot zondag 19 december duren. Omdat de besmettingscijfers volgens het kabinet nog steeds te hoog zijn, blijven de beperkingen minimaal vier weken langer van kracht. De politiek maakt zich grote zorgen om de omikronvariant van het coronavirus, die aan een opmars bezig is. Als het nodig blijkt te zijn, worden de maatregelen nog strenger.



Kerstvakantie

Daarnaast is besloten om de kerstvakantie voor basisscholieren een week eerder te starten dan gepland, op maandag 20 december in plaats van maandag 27 december. Als het niet lukt om alles op tijd in gereedheid te brengen, kunnen scholen de 20e eventueel nog wel opengaan. Vanaf dinsdag 21 december zijn alle leerlingen vrij.



Overigens heeft het plan om bij niet-essentiële sectoren - waaronder pretparken en dierentuinen - het 2G-beleid in te voeren vertraging opgelopen. De behandeling ervan vindt pas begin volgend jaar plaats. Als de maatregel wordt ingevoerd, zijn alleen genezen en gevaccineerde personen nog welkom.



Test

Nu hanteren slechts enkele parken in Nederland vrijwillig de 3G-regel, waaronder de Efteling, Toverland, Wildlands Adventure Zoo Emmen en Mondo Verde. Een test doen is daar ook nog een optie.