Plopsa Station Antwerp

Plopsa vernieuwt interactieve Smurfen-darkride in Antwerpen

De interactieve Smurfen-attractie in Plopsa Station Antwerp is vernieuwd. Het overdekte pretpark, dat in oktober heropend werd na een enorme verbouwing, heeft verschillende aanpassingen doorgevoerd aan de darkride Het Smurfenavontuur. Die moeten zorgen voor minder technische problemen en een betere beleving.



In Het Smurfenavontuur scoren bezoekers punten door met een toverstaf effecten te activeren op schermen. De afgelopen weken was de attractie gesloten voor een renovatie. De toverstokken, die voorheen los werden uitgereikt aan de passagiers, zijn nu geïntegreerd in de karretjes.

Dankzij die wijziging kunnen de stokken niet meer vallen gedurende de rit, waardoor ze minder snel stuk gaan en accurater werken. Bovendien worden ze automatisch opgeladen tijdens het rijden. Plopsa hoopt de uitvaltijd daarmee tot een minimum te beperken.



Scorebord

Verder zijn de voertuigen voorzien van speakers, die gebruikt worden om geluidseffecten af te spelen. Bovendien kwam er een onridefoto en staat er sinds kort een scorebord met de puntentelling bij de uitgang, om de herhalingswaarde te vergroten.



Het Smurfenavontuur werd gebouwd door de Belgische fabrikant Alterface, in samenwerking met de Italiaanse leverancier Gosetto. De opening vond plaats in 2017, toen het park nog Comics Station Antwerp heette. Eind 2019 werd de locatie overgenomen door de Plopsa Group.