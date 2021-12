Plopsa Station Antwerp

Plopsa-pretpark Antwerpen voegt film toe aan vrijevaltoren

Er wordt nog steeds volop gesleuteld aan het pas geopende attractiepark Plopsa Station Antwerp. Nadat onlangs al de interactieve Smurfen-darkride werd aangepast, is nu ook een vrijevaltoren vernieuwd. Daar kunnen inzittenden voortaan kijken naar een film met Studio 100-figuur Wickie de Viking.



Een videoprojectie laat zien hoe bezoekers aan het varen zijn met Wickie. Er steekt plotseling een zware storm op, waardoor de attractie heftig op en neer begint te bewegen. Wickie's Valtoren, zoals de attractie heet, werd gebouwd door Moser's Rides uit Italië.

Vóór de overname door de Plopsa Group stond de attractie in het teken van stripverhaal De Kiekeboes. Het ritprogramma is aangepast, waardoor de attractie een stuk heftiger is dan voorheen. Er werd ook gezorgd voor extra decoraties.



Metamorfose

Plopsa Station Antwerp is de opvolger van Comics Station Antwerp. Het overdekte pretpark was de afgelopen twee jaar gesloten voor een ingrijpende metamorfose. In oktober vond de heropening plaats, met meerdere nieuwe attracties.