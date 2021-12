Efteling

Efteling-film De Expeditie van Familie Vos tijdelijk gratis te zien

De familiefilm De Expeditie van Familie Vos, die zich afspeelt in de Efteling, is tijdelijk gratis te zien. Iedereen kan de film vandaag kosteloos bekijken via streamingplatform Pathé Thuis. Normaal gesproken moet voor het huren of kopen van de speelfilm betaald worden.



De Expeditie van Familie Vos gaat over de 11-jarige Teun, die tijdens een familieweekend in de Efteling ontdekt dat zijn pas overleden opa een speurtocht voor hem heeft achtergelaten. Levi Otto, Anna Drijver, Fockeline Ouwerkerk en Raymonde de Kuyper spelen de hoofdrollen. Bob Wilbers is verantwoordelijk voor de regie.

De opnames vonden begin 2020 plaats, net voor de coronacrisis. Door de coronamaatregelen kon de publiekspremière in december van dat jaar niet doorgaan. Daarop werd de film direct uitgebracht via streamingdiensten. Uiteindelijk heeft de productie in juni 2021 toch een tijdje in de bioscoop gedraaid.



48 uur

Wie Expeditie van Familie Vos vandaag voor 0 euro bestelt via Pathé Thuis, kan de film 48 uur lang bekijken. Overigens staat de winterse film sinds afgelopen zomer ook op Videoland, de betaalde video-on-demanddienst van RTL.