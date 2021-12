Disneyland Paris

Video: souvenirwinkel Disneyland Paris staat blank door lekkage

Een lekkage heeft voor wateroverlast gezorgd in Disneyland Paris. In souvenirwinkel La Boutique du Château stroomde het water afgelopen vrijdag door het plafond naar beneden. Dat is te zien op videobeelden van een Duitse Facebook-pagina.



Na verloop van tijd kwam de winkel blank te staan. La Boutique du Château bevindt zich in Le Château de la Belle au Bois Dormant, het kasteel van Doornroosje. Er worden het hele jaar door kerstartikelen verkocht.

"De kerstwinkel in het kasteel heeft een klein waterprobleem, of zou Doornroosje vergeten zijn om de badkraan dicht te draaien?", luidt het commentaar bij het filmpje.