Efteling

Meer dan honderd verschillende smaken in nieuwe Coca-Cola-machines Efteling

In de Efteling komen op verschillende plekken Coca-Cola Freestyle-automaten te staan. Bezoekers kunnen binnenkort kiezen voor meer dan honderd verschillende frisdranksmaken. Het gaat om allerlei varianten op drankjes als Coca-Cola, Fanta, Mezzo Mix, Sprite en Fuze Tea. De smaken zijn ook suikervrij, cafeïnevrij en caloriearm te verkrijgen.



De machines staan straks bij drie eetgelegenheden: Het Witte Paard in Marerijk, Frau Boltes Küche in Anderrijk en De Hongerige Machinist in Ruigrijk. Daar kunnen de frisdranken getapt worden in een een speciale jubileumbeker, uitgevoerd in de stijl van de zeventigste verjaardag van de Efteling. Er wordt ook een speciale jubileumsmaak geïntroduceerd.

Het project kwam begin 2020 al aan het licht via Looopings. Sindsdien bleef het echter stil vanwege de coronacrisis. Met ruim twee jaar vertraging krijgen de Coca-Cola Freestyle-automaten nu alsnog een plek in het Kaatsheuvelse attractiepark.



Slagharen

De Efteling is het tweede park in Nederland met het Freestyle-concept. Sinds 2020 staat al een machine in de Drentse dierentuin Wildlands Adventure Zoo Emmen. Attractiepark Slagharen volgt binnen afzienbare tijd. Zusterparken Bobbejaanland in België en Movie Park Germany in Duitsland namen de automaten onlangs in gebruik.