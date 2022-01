Attractiepark Toverland

Toverland maakt openingskalender 2022 bekend: volledige attractiepark geopend in de winter

Bezoekers van Toverland kunnen voortaan ook in de winter een ritje maken in wing coaster Fenix, boottocht Merlin's Quest en spinning coaster Dwervelwind. Vanaf dit jaar is het volledige Limburgse attractiepark geopend in de winterperiode, inclusief de buitengebieden Port Laguna, Ithaka, Magische Vallei en Avalon.



Dat blijkt uit de openingskalender van 2022, die zojuist is gepubliceerd. Normaal gesproken zijn alleen de overdekte delen Land van Toos en Wunderwald het hele jaar door toegankelijk. Tijdens het kerstseizoen komt daar Ithaka bij, onder de noemer Magische Winterweken.

Nu kiest Toverland voor een andere strategie. Het park is vanaf zaterdag 26 februari 2022 óf volledig geopend óf volledig gesloten. In de periode tot zaterdag 2 april zijn bezoekers welkom op alle woensdagen, zaterdagen en zondagen en tijdens de voorjaarsvakantie van Midden- en Zuid-Nederland.



Feestdagen

Van zaterdag 2 april tot en met zondag 6 november is Toverland dagelijks open. Daarna opent Toverland de poorten in de weekenden van zaterdag 26 november 2022 tot en met zondag 15 januari 2023, plus de volledige kerstvakantie. Bovendien sluit het park tijdens de meivakantie en op landelijke feestdagen pas om 20.00 uur.



De tijdelijke camping van Toverland, het zogeheten Pop-Up Summer Camp, keert terug tussen zaterdag 16 april en zondag 4 september. Van zaterdag 16 juli tot en met zondag 4 september staat zomerfestival Summer Feelings weer op het programma. Bezoekers zijn dan dagelijks welkom tot 21.00 uur.