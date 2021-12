Efteling

Foto's: nieuwe indeling voor plein bij Vogel Rok in de Efteling

Het gebied bij Vogel Rok in de Efteling oogt voortaan een stuk minder kaal. Midden op het plein voor de attractie is een groenstrook verschenen, aangekleed met keien, een verhoging met oosterse lampen en een afbrokkelend muurtje met een bank.



De strook moet een afscheiding vormen tussen het nieuwe themagebied de Wereld van Sindbad en het andere gedeelte van het plein, met darkride Carnaval Festival en souvenirwinkel Jokies Wereld. Een deel van de beplanting moet nog komen.

Bij de Wereld van Sindbad, gelegen in parkdeel Reizenrijk, horen achtbaan Vogel Rok, de vernieuwde bootjesmolen Sirocco en de nieuwe waterspeelplaats Archipel. Inmiddels nadert de eerste fase van het bouwproject de voltooiing. Daarmee is 3 miljoen euro gemoeid.



Steiger

Waarschijnlijk vindt de opening nog deze maand plaats. Op een later moment zal het gebied verder aangekleed worden. Ontwerpen tonen onder meer een steiger en een bootje voor de ingang van de achtbaan. Verder liggen er plannen klaar om restaurant Panorama te verbouwen.