Walibi Holland

Walibi's Eddie de Clown duikt op in tv-show Chantal Janzen

Chantal Janzen heeft bezoek gekregen van Eddie de Clown, de mascotte van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. De grove clown duikt deze week op in haar tv-show Chantals Pyjama Party, waarin mensen uit het publiek allerlei spellen spelen om kans te maken op een vakantie.



Deelnemer Jesper, die doodsbang is voor alles wat een masker draagt, wordt in de aflevering van vanavond een donkere kamer in gestuurd. Daarin liggen voorwerpen die te maken hadden met de clown en het pretpark, zoals een kangoeroeknuffel, een miniatuurachtbaan, ballonnen en clownsschoenen.

Aan de hand van de spullen moet hij - samen met zijn zus - raden welk bekend figuur er in een bed op hem ligt te wachten. Even later blijkt Janzen de clown ergens van te kennen. Dat leidt tot hilariteit in de studio, als Eddie beweert dat hij eigenlijk Ron Brandsteder is.



Videoland

De aflevering met Eddie de Clown wordt vanavond om 20.00 uur uitgezonden op RTL 4. Wie daar niet op wil wachten, kan de uitzending nu al bekijken via streamingplatform Videoland.



De opnames vonden plaats op zondag 10 oktober, tijdens het eerste weekend van de Halloween Fright Nights 2021. Vorige week trok Chantals Pyjama Party nog gemiddeld 959.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.



Google

Chantal Janzen is overigens niet de enige die zich bezighoudt met de persoon achter Eddie de Clown. Woensdag bleek al dat de zoekopdracht 'Wie is Eddie de Clown?' bovenaan een lijst met de populairste Google-zoektermen van 2021 staat.