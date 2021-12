Plopsa Station Antwerp

Nieuw K3-lid Julia verschijnt voor het eerst op Plopsa-attractie

Julia Boschman is nog maar twee weken onderdeel van meidengroep K3, maar ze prijkt nu al op een attractie in een Plopsa-park. Bij de botsauto's in het overdekte pretpark Plopsa Station Antwerp is een beeltenis toegevoegd van K3 in de nieuwe samenstelling.



Bezoekers van het attractiepark in treinstation Antwerpen-Centraal komen een levensgrote foto van Boschman tegen bij de K3 Disco Cars. Daarop poseert ze samen met haar K3-collega's Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen, in de bekende regenboogjurkjes.

Na het winnen van een talentenjacht op tv nam Boschman de plek in van zangeres Klaasje Meijer, die het na vijf jaar voor gezien hield.



Coevorden

Andere K3-attracties in de Plopsa-parken zullen de komende tijd aangepast worden. Zo staat er een K3-achtbaan in Plopsaland De Panne en hebben Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Indoor Coevorden een zweefmolen, brandweermolen, disco en verkeerspark in K3-thema.