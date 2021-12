Disneyland Paris

Disneyland Paris: mondkapjes moeten nu ook op in Disney Village

Bezoekers van Disneyland Paris moeten sinds deze week nagenoeg overal in het resort een mondkapje dragen, binnen én buiten. Uitzonderingen die golden voor bijvoorbeeld uitgaansgebied Disney Village zijn geschrapt. De aangescherpte regel geldt voor iedereen van 6 jaar en ouder.



Eerder was het niet nodig om een mondmasker op te hebben in de niet-overdekte gedeeltes van Disney Village en de buitengebieden bij de hotels, zoals de wandelroute rond Lake Disney.

Nu valt op de officiële website van Disneyland te lezen dat mondkapjes verplicht zijn voor "de Disney-parken, Disney-hotels, Disney's Davy Crockett Ranch, Disney Village en Golf Disneyland".



Disney-figuur

Het masker mag nog wel tijdelijk af bij het eten en drinken en tijdens het maken van een foto met een Disney-figuur in de openlucht. Verder is het nog steeds nodig om bij de entree een coronapas te laten zien, waaruit blijkt dat een bezoeker gevaccineerd, negatief getest of genezen is. Disneyland controleert echter niet op identiteitsbewijzen.