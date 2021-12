Europa-Park

Europa-Park deelt ontwerpen van nieuwe luxe suites in themahotel

Europa-Park laat zien hoe enkele nieuwe suites in themahotel Krønasår eruit komen te zien. Het Scandinavische hotel naast waterwereld Rulantica wordt op dit moment uitgebreid met elf luxe themasuites. Die krijgen namen als The Northern Lights en The Ocean. De bouw is in volle gang.



Op de website van het Duitse attractiepark worden vier verschillende kamertypes genoemd, voor één tot vier personen: de Premium Präsidentensuite van 87 of 92 vierkante meter en de Premium Penthouse Suite van 68 of 90 vierkante meter. Sommige kamers hebben een privésauna of een eigen stoombad. Er wordt ook een buitenzwembad aangelegd.

De vermelde tarieven variëren van 725 tot 950 euro per nacht. Verblijfsgasten hebben de beschikking over onder meer een draaibed, een ligbad, een bluetoothspeaker, drie flatscreens, een koffiezetapparaat en een minibar. Verder ontvangen ze bijvoorbeeld fruit, mineraalwater en een krant.



Restaurant

De nieuwe accommodaties zijn te boeken vanaf vrijdag 1 juli 2022. Europa-Park-directielid Thomas Mack deelde afgelopen week een handjevol ontwerpen op Twitter. Hij heeft de afbeeldingen inmiddels verwijderd. Pal naast Krønasår wordt momenteel ook gebouwd aan het futuristische restaurant Eatrenalin.