Majaland Praha

Foto's: ook Tsjechië heeft nu een eigen Plopsa-pretpark

Na België, Nederland, Duitsland en Polen heeft nu ook Tsjechië een eigen Plopsa-attractiepark. In de buurt van hoofdstad Praag is het afgelopen jaar een gloednieuw overdekt pretpark neergezet: Majaland Praha, onderdeel van winkelcentrum Premium Outlet Prague Airport. Maandag vond de officiële opening plaats.



De Plopsa Group was alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw. In tegenstelling tot de andere Plopsa-parken, wordt de exploitatie uitbesteed aan een externe partij. Plopsa sloot een licentieovereenkomst met het Tsjechische vastgoed- en investeringsbedrijf TNI Group.

Met twaalf verschillende attracties is Majaland Praha ook meteen het kleinste Plopsa-pretpark tot nu toe. Ter vergelijking: Plopsa Indoor Coevorden en Plopsa Indoor Hasselt tellen 24 attracties, Plopsa Station Antwerp heeft er veertien. De verwachting is dat bezoekers het Tsjechische park gaan combineren met een middagje shoppen.



Achtbaan

Het attractieaanbod bestaat uit een achtbaan, een vlindermolen, een matjesglijbaan, een vrijevaltoren, een frisbee, een draaiend schommelschip, een ballenbak, een speelgebied, een speeltuin, botsauto's, een dinocarrousel en een kikkermolen. Het is voor het eerst dat een dinothema gebruikt wordt in een overdekt Plopsa-park.



De indeling van het park is ook uniek. Bezoekers betreden het park via een winkel in het winkelcentrum, de Majaland Shop. Daar wandelen ze via een gesloten brug naar het park, waar ze bovenaan binnenkomen. Met behulp van trappen of een lift komen ze uit bij de attracties. De shop is al open sinds 18 november.



Mascotte

Majaland Praha heeft één restaurant: Restaurace U Máji. Voorlopig staan er geen shows op het programma. Wel is Maya de Bij aanwezig als mascotte. Er wordt op dit moment gewerkt met coronabewijzen: bezoekers moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, genezen of getest zijn. Het park is dagelijks geopend van 10.00 tot 20.00 uur.



Tickets voor personen langer dan 1 meter kosten 399 Tsjechische kroon (ongeveer 16 euro) op doordeweekse dagen en 499 Tsjechische kroon (zo'n 20 euro) tijdens weekenden, in vakanties en op feestdagen. Jaarkaarten worden binnenkort verkocht voor 1499 kroon, bijna 60 euro.



Gdansk

In Polen wordt nog gewerkt aan een nieuw attractiepark dat wel uitgebaat gaat worden door Plopsa zelf: Majaland Warsaw, eveneens gelegen bij een winkelcentrum. De opening moet in 2022 plaatsvinden. Verder zijn er in Polen concrete plannen voor Majaland Gdansk.