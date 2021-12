Gröna Lunds Tivoli

Zweeds pretpark loopt tonnen coronasteun mis door minimale inkomsten

Het Zweedse pretpark Gröna Lund loopt 250.000 euro aan coronasteun mis. Omdat het park tijdens de gedwongen sluiting een paar duizend euro bijverdiende, weigert de belastingdienst om de vaste lasten volledig te vergoeden. Dat melden regionale media.



Net als alle andere Zweedse pretparken was Gröna Lund in 2020 het hele jaar gesloten. In juli en augustus verdiende het park wel wat geld met de verkoop van drankjes aan een lokaal bedrijf en het filmen van een concert. Het betreft zo'n 2100 euro. Normaal zet het park in de zomermaanden ongeveer 27 miljoen euro om.

Toch is de Zweedse belastingdienst onverbiddelijk. Omdat het park inkomsten verwierf, hoe minimaal ook, worden de vaste lasten in deze periode niet volledig vergoed. Gröna Lund vroeg om een kleine 600.000 euro, maar krijgt 250.000 euro minder.



Teleurgesteld

Christer Fogelmarck, directeur van moederbedrijf Parks & Resorts Scandinavia, is teleurgesteld. Hij stelt dat Gröna Lund door de coronaregels geen normaal seizoen kon draaien en dus recht heeft op maximale ondersteuning. Het park wist niet dat de regels zo streng worden gehanteerd, aldus Fogelmarck. Men gaat tegen de beslissing in beroep.