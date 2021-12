Pairi Daiza

Nieuwe projectieshow in dierenpark Pairi Daiza: noorderlicht in koepelzaal

De Belgische dierentuin Pairi Daiza heeft deze winter een nieuwe projectieshow op het programma staan. Het park werkt al langer met videoprojecties op de gevels van gebouwen, maar nu gaat men een stapje verder. Tijdens de kerstperiode komt het noorderlicht tot leven onder een grote koepel.



Pairi Daiza spreekt in een persbericht over "een primeur in België". De nieuwe koepelzaal wordt Dôme Féérique & Gourmand genoemd. Bezoekers kunnen kijken naar een 360 graden-projectie op het plafond. Er zijn ook hapjes en drankjes verkrijgbaar, waaronder zalm, raclette, glühwein en kerstbier.

Bovendien laat de Kerstman zich geregeld zien. "Met de muziek op de achtergrond en luxueuze winterlekkernijen beleef je het park op een unieke manier", meldt Pairi Daiza op social media. De zaal, gelegen naast de boeddhistische tempel van themagebied The Middle Kingdom, heeft een diameter van 50 meter.



Lichtsculpturen

Verder wordt het park voorzien van tienduizenden lichtjes en enkele tientallen lichtsculpturen. "Tijdens deze feestperiode is Pairi Daiza misschien wel het meest verlichte domein van België", aldus de dierentuin.



Wie zin heeft om te schaatsen, kan terecht op de grootste drijvende ijsbaan van Europa. Die heeft een oppervlakte van 1500 vierkante meter. Het evenement, dat Winter Time wordt genoemd, duurt nog tot en met zondag 9 januari 2022.