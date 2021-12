GaiaZOO

Dierentuin GaiaZOO bouwt gratis toegankelijke uitkijktoren

Bij de ingang van de Zuid-Limburgse dierentuin GaiaZOO verrijst volgend jaar een uitkijktoren. Tijdens de openingstijden van het park is de 17 meter hoge 'Toren van Gaia' gratis te beklimmen, ook voor wie geen kaartje koopt.



"De houten toren met wenteltrappen komt te staan in onze weide met Lakenvelder koeien", aldus directeur Rob Huppertz. "Vanaf de toren heb je uitzicht op de contouren van Kerkrade en zijn markante herkenningspunten."

De Toren van Gaia wordt een transparante constructie van roestkleurig staal met elementen van duurzaam, bronsgroen eikenhout. Daarmee verwijst de nieuwe blikvanger naar het mijnverleden van Zuid-Limburg. Het streven is om de toren in de zomer van 2022 te openen.



Verleiden

Het bouwen van de attractie kost ongeveer 250.000 euro. De gemeente Kerkrade betaalt daar maximaal de helft van. "In ons toeristisch beleid spelen het verleiden van bezoekers en het onderling verbinden van toeristische attracties en omgeving een belangrijke rol", legt wethouder Tim Weijers uit.



"Dit project past goed binnen deze uitgangspunten en biedt de gelegenheid om op een unieke manier te zien wat Kerkrade zoal te bieden heeft." De Toren van Gaia is onderdeel van het heringerichte entreegebied van GaiaZOO. In 2022 openen daar ook een nieuwe bezoekersservice en een volière met Limburgse vogels.