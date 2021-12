Europa-Park

Treinstation bij Europa-Park officieel vernoemd naar attractiepark

Europa-Park heeft vanaf vandaag officieel een eigen treinstation. Station Ringsheim, gelegen op ongeveer 5 kilometer van het Duitse attractiepark, heet voortaan Ringsheim/Europa-Park. In juni werd al een nieuwe treinverbinding in gebruik genomen.



Dankzij hogesnelheidstrein EuroCity zijn reizigers tegenwoordig binnen twee uur van Frankfurt in Europa-Park. Nu heeft spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn de naam van het treinstation daadwerkelijk gewijzigd. Vandaag werd het nieuwe stationsbord onthuld in het bijzijn van Europa-Park-eigenaar Roland Mack.

"Door het station te hernoemen, veranderen we niet alleen de naam: we maken duidelijk dat het treinstation in Ringsheim dé stop is voor Europa-Park", meldt Thorsten Krenz van Deutsche Bahn. Forenzen komen de naam vanaf nu bijvoorbeeld ook tegen in de dienstregeling en in online reisplanners.



Alternatief

De spoorwegmaatschappij, de gemeente Rust en Europa-Park hopen dat de treinverbinding een aantrekkelijk alternatief wordt voor bezoekers die normaal gesproken met de auto komen. "Een solide aansluiting op het spoornet is voor ons van het grootste belang", aldus eigenaar Mack.