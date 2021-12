Energylandia

Bizar: Pools pretpark laat rollercoaster rijden ondanks sneeuw op de baan

Het Poolse attractiepark Energylandia gebruikt een bijzondere methode om achtbanen sneeuwvrij te maken. Waar de meeste pretparken ervoor kiezen om rollercoasters gesloten te houden als er een dikke laag sneeuw op de baan ligt, zet Energylandia achtbaantreinen in als sneeuwschuiver.



Een Nederlandse bezoeker filmde vandaag hoe een trein van achtbaan Hyperion alle sneeuw van de rail veegde. Even later ging de attractie open voor publiek. De 77 meter hoge mega coaster haalt normaal gesproken een topsnelheid van 142 kilometer per uur.

Energylandia, gelegen in het zuiden van Polen, is dit jaar voor het eerst geopend in de winter. Ondanks de gure weersomstandigheden, met temperaturen rond het vriespunt, zijn de achtbanen in principe gewoon operationeel.