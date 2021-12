Nieuws

Partij voor de Dieren wil weten of Nederlandse dierentuinen gorilla's gaan doden

De Partij voor de Dieren (PvdD) maakt zich grote zorgen over een uitgelekt plan van dierentuinorganisatie EAZA. Daarin valt te lezen dat een gorilla-overschot in de Europese dierentuinen opgelost kan worden door mannelijke gorilla's af te maken. De politieke partij vraagt zich af of dat ook een serieuze optie is voor Nederlandse dierenparken.



Tweede Kamerlid Frank Wassenberg heeft er Kamervragen over gesteld aan Carola Schouten, de demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij wil onder meer van de minister weten of Diergaarde Blijdorp, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark en Artis - allemaal lid van EAZA - inderdaad van plan zijn om hun gorilla's te doden of te castreren.

Bovendien vraagt de politicus aan de minister om zich uit te spreken tegen het doden van gorilla's in Europa. "Bent u bereid om het doden van gorilla's in Nederlandse dierentuinen te verhinderen? Deelt u de mening dat het doden van gorilla's in strijd is met de bescherming van de soort, een doel waar dierentuinen hun bestaansrecht aan ontlenen?"



Verhouding

Tot slot vraagt Wassenberg om informatie over de samenstelling van gorillagroepen in de Nederlandse dierentuinen. "Wat is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke gorilla's? Kunt u dit uitsplitsen naar leeftijdscategorie?" Kamervragen moeten in principe binnen drie weken beantwoord worden.