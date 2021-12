Disneyland Paris vernieuwt tassencontrole: vaste overkapping in plaats van tenten

Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft eindelijk geïnvesteerd in een permanente oplossing voor de tassencontrole. Tot nu toe werden groene tenten gebruikt om de bagage van bezoekers te inspecteren. Sinds deze maand staat er een vaste overkapping bij de ingang van de Disney-parken.



Het gaat om een functioneel bouwwerk met hier en daar wat Disney-details, zoals sierlijke krullen, sterren, emblemen van het Disneyland Park en Walt Disney Studios Park en afbeeldingen van Disney-figuren. Op videoschermen speelt een filmpje dat laat zien hoe de controle in zijn werk gaat.

Op dit moment is naar schatting één derde van het project afgerond. De komende maanden en jaren moeten alle beveiligingsposten in het Disney-resort vervangen worden door soortgelijke gebouwen, zodat de bekende groene tenten in 2023 volledig verdwenen zijn.