Parc Spirou Provence

Frans strippretpark steekt 3 miljoen euro in nieuw themagebied

Het Franse pretpark Parc Spirou Provence, dat in het teken staat van stripfiguren, opent volgend jaar twee nieuwe attracties. Men werkt aan een themagebied van zo'n 4000 vierkante meter rond de stripreeksen Kid Paddle en Game Over. Daarin komen een disk'o coaster en een waterspeelplaats te staan.



Het gaat om een investering van 3 miljoen euro. Een disk'o coaster bestaat uit een draaiende schijf die heen en weer glijdt over een golvende achtbaanrail. Het attractietype, bekend van bijvoorbeeld Plopsaland De Panne en Movie Park Germany, komt uit de fabriek van de Italiaanse firma Zamperla.

Parc Spirou belooft ook te zorgen voor genoeg beplanting en schaduw in het gebied. Dat moet "het welzijn en het comfort van de bezoekers" vergroten, staat in een persbericht. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 9 april.



Midam

Kid Paddle en Game Over werden gecreëerd door de Belgische stripauteur Michel Ledent, bekend onder zijn pseudoniem Midam. Andere attracties in Parc Spirou zijn aangekleed in de stijl van striphelden als Robbedoes, Marsupilami en Lucky Luke.