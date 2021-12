Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp wordt deels aardgasvrij dankzij warmte-koudeopslag

Diergaarde Blijdorp bouwt samen met Eneco een warmte-koudeopslag naast het Oceanium. Daarmee kan een deel van het park vanaf de lente aardgasvrij worden verwarmd. De installatie zorgt ook voor 751 ton minder CO2-uitstoot.



De warmte-koudeopslag bestaat uit twee bronnen waarvoor 230 meter in de grond is geboord. Samen maken ze het Oceanium, vlinderparadijs Amazonica en het toekomstige nieuwe entreegebied straks een stuk duurzamer.

De koude bron houdt winterse kou vast. Daarmee kan het verblijf van de koningspinguïns in de zomer gekoeld worden tot 10 of 11 graden. De warme bron slaat zomerse hitte op, waarmee het water van de haaien in de winter een aangename 24 graden kan blijven. Daardoor zijn de gasgestookte cv-installaties van de verschillende verblijven niet meer nodig.



Laadpalen

Naast de warmte-koudeopslag werken Blijdorp en Eneco aan meer verduurzamingsprojecten. Zo krijgt de dierentuin binnenkort groene stroom en worden de zonnepanelen op het dak van het Oceanium vernieuwd. Ook komen er meer elektrische laadpalen voor auto's.



"Diergaarde Blijdorp wil haar bezoekers inspireren goed voor de aarde te zorgen", legt directeur Erik Zevenbergen uit. "Dat doen we op tal van manieren en door te laten zien wat je zelf kunt doen. In de samenwerking met Eneco maakt Diergaarde Blijdorp een grote duurzame stap naar de toekomst."