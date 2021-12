Thorpe Park Resort

Plannen gepresenteerd voor hoogste achtbaan van Groot-Brittannië: 72 meter hoog

Een pretpark in Engeland presenteert plannen voor een spectaculaire achtbaan van maar liefst 72 meter hoog. Thorpe Park wil binnen enkele jaren de hoogste achtbaan van Groot-Brittannië openen. Daarmee zou rollercoaster The Big One in Blackpool Pleasure Beach uit 1994 van de troon gestoten worden.



Eind vorige maand kwam al naar buiten dat Thorpe Park werkt aan de komst van een achtste achtbaan. Om de bouwvergunning in orde te krijgen, is er nu een speciale website gelanceerd waarop het project uit de doeken wordt gedaan. Daarop staan ook verschillende concepten en bouwtekeningen.

Die onthullen dat verschillende attracties en gebouwen moeten wijken voor de nieuwe coaster, waaronder waterbaan Loggers Leap en rupsmolen Rocky Express. Loggers Leap is al sinds eind 2015 dicht. De werktitel van de nieuwe achtbaan luidt Exodus. Er komen meerdere inversies.



Werkzaamheden

Buurtbewoners kunnen zich de komende weken met de plannen bemoeien. In het voorjaar van 2022 moet de definitieve vergunning aangevraagd worden, zodat de werkzaamheden eind 2022 kunnen starten. Men gaat uit van een opening in 2024. Over de fabrikant is nog niets bekendgemaakt.



Slechts enkele achtbanen in Europa zijn nog hoger: Red Force in PortAventura World (112 meter), Hyperion in Energylandia (77 meter), Shambhala in PortAventura World (76 meter), Silver Star in Europa-Park (73 meter) en Der Schwur des Kärnan in Hansa-Park (73 meter). De eerder genoemde The Big One is volgens het park ruim 71 meter hoog, al spreken andere bronnen over een hoogte van 65 meter.