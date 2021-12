Plopsaland De Panne

Foto's: logo's toegevoegd aan voorgevel Plopsa Hotel

Het Plopsa Hotel van Plopsaland De Panne is nu echt af. Ruim zeven maanden na de opening werd de voorgevel voorzien van enkele grote naamborden. Bovenop de façade prijkt sinds kort twee keer het logo van het 25 miljoen euro kostende hotel.



Er was een enorme hijskraan nodig om de logo's - elk bevestigd aan twee sierlijke palen - op de juiste plekken te monteren. Eén bord verscheen aan de straatkant van het complex, de andere aan de zijkant. Dat is in het verlengde van de hoofdingang van het Vlaamse attractiepark.

Het Plopsa Hotel, geopend in mei dit jaar, telt 117 hotelkamers verspreid over drie verdiepingen, twee bars, een buffetrestaurant en verschillende conferentiezalen. Twee maanden na de opening vond er ook al een belangrijke aanpassing plaats. Toen kregen 24 kamers een nieuw thema.