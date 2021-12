Efteling

Nieuw hotel komt eraan: Efteling realiseert enorme bouwschutting op parkeerplaats

Het gaat waarschijnlijk niet lang meer duren voordat de Efteling de komst van een nieuw hotel zelf aankondigt. Tot nu toe wil het attractiepark niets kwijt over het project, maar de eerste voortekenen zijn al zichtbaar. Zo wordt op de parkeerplaats momenteel gewerkt aan een enorme bouwschutting.



Daarmee wordt een groot gedeelte van de linkerkant van het parkeerterrein afgezet. Het nieuwe hotelcomplex komt aan het Dwarrelplein te liggen, bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Dat is aan de rand van de huidige parkeerplaats.

Het bouwproject gaat veel gevolgen hebben voor de infrastructuur in het gebied. Nu komen bezoekers het park binnen via het Dwarrelplein, waar onder meer toiletten, een garderobe, een geldautomaat, een restaurant, een fotolocatie, een souvenirkar en een oliebollenkraam te vinden zijn. Een hoop faciliteiten zullen tijdens de werkzaamheden niet gebruikt kunnen worden.



Vergunning

Er zijn al vergunningen aangevraagd voor het verplaatsen van een toiletblok en het neerzetten van een nieuw gebouw. Verder zal La Place-restaurant De Vrolijke Noot op den duur het veld moeten ruimen. Een aanzienlijk deel van de parkeerplaats is straks dus ook niet meer toegankelijk.



Een woordvoerder van de Efteling bevestigt dat er op dit moment gewerkt wordt aan het neerzetten van een bouwschutting op het parkeerterrein. De officiële lezing is dat die bedoeld is voor "groot onderhoud aan de hoofdentree en de optimalisatie van die omgeving".