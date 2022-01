Walibi Holland

Walibi Holland haalt VR-attractie NeuroGen definitief weg

De virtualreality-beleving NeuroGen in Walibi Holland gaat nooit meer open. Na drie seizoenen gedraaid te hebben, wordt de naargeestige attractie uit het pretpark verwijderd. Dat bevestigt een Walibi-woordvoerster aan Looopings. Er komt op termijn iets nieuws voor in de plaats.



NeuroGen opende in 2017. In de VR-attractie werden bezoekers welkom geheten in een kliniek van een Amerikaanse dokter, die beloofde dat hij kan zorgen voor 20 procent meer hersencapaciteit. Na een wachtkamer, een gang met speciale effecten en een ontvangstruimte volgde de daadwerkelijke beleving: een bewegende stoel met een virtualreality-headset.

De behandeling liep verkeerd af, waardoor patiënten plotseling verontrustende herinneringen van een ander persoon voorgeschoteld kregen. Die bestonden onder meer uit een onheilspellende drugstrip en een beangstigend auto-ongeluk.



Past perfect

Walibi-directrice Mascha Taminiau was enkele jaren geleden nog dolenthousiast over NeuroGen. "Het is een combinatie van real life gefilmde 3D-content, VR, binaural headphones en een speciale stoel voorzien van diverse effecten", liet ze optekenen. "Deze attractie past perfect met dat wij met Walibi Holland voor ogen hebben."



In 2020 en 2021 bleef de attractie dicht vanwege de coronamaatregelen. "Volgend seizoen gaat NeuroGen gewoon weer open als vanouds", vertelde een voorlichtster afgelopen najaar. Nu is duidelijk dat de attractie toch nooit meer toegankelijk zal zijn, ook niet als de coronaregels versoepeld worden.



Iets nieuws

"We hebben een nieuwe invulling bedacht voor deze locatie", aldus de woordvoerster. Meer informatie ontbreekt nog. "Later zullen we daar meer over bekendmaken."



NeuroGen bevond zich in hetzelfde gebouw als halloweenspookhuis The Clinic, waar bezoekers gelegen op een brancard hun eigen dood meemaken. Beide belevingen deelden één wachtkamer. Tijdens de laatste editie van de Halloween Fright Nights, in oktober 2021, was The Clinic in gebruik als horror-restaurant. Het bijbehorende themagebied Zero Zone wordt deze winter opgeknapt.