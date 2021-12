Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn bevestigt: nieuwe spinning coaster opent in voorjaar 2022

Avonturenpark Hellendoorn bevestigt de komst van een nieuwe familieachtbaan. In het voorjaar van 2022 opent het Overijsselse pretpark een spinning coaster van de Franse fabrikant Reverchon. Die komt te liggen naast loopingachtbaan Balagos, op een terrein van 1500 vierkante meter.



Looopings kon het nieuws in oktober al naar buiten brengen. Het attractiepark spreekt over "een iconische locatie". "Deze plek is iconisch, omdat hier tussen 1949 en 2012 het doolhof te vinden was. Exact 75 jaar na de aanleg wordt opnieuw een historische stap gezet: er komt een vierde achtbaan in Hellendoorn."

De 420 meter lange spinning coaster is afkomstig uit het Mexicaanse pretpark La Feria Chapultepec Mágico, dat in 2019 de poorten sloot. Eerder heette de attractie Ratón Loco. Hellendoorn kiest voor een nieuwe naam, die later bekend wordt gemaakt.



Beter dan nieuw

"Een spinning coaster stond al jaren op ons verlanglijstje", vertelt marketingdirecteur René Peul. "We hebben hem helemaal gereviseerd, de coaster is straks beter dan nieuw." Daarvoor werd de gespecialiseerde firma Most Revisie ingeschakeld. Binnenkort arriveren de onderdelen in Hellendoorn.



De achtbaan - met draaiende karretjes en haardspeldbochten - krijgt een middeleeuws drakenthema, net als de omliggende attracties Het DrakenNest en Balagos. Peul spreekt om die reden over "het laatste hoofdstuk van een uniek drieluik". Hij belooft "nieuwe karakters, een avontuurlijke verhaallijn, prachtige thematiek en eigen soundtrack".



Gevangen

Volgens het verhaal werd de draak Balagos gevangen door ridders, om vervolgens opgesloten te worden in een diepe put op het dorpsplein. "De nieuwe attractie draait om de legendarische overwinning op Balagos. We komen nu dus te weten door wie Balagos gevangen is."