Tivoli Gardens

Deens pretpark opent eigen Lego-winkel van twee verdiepingen

Eén van de populairste pretparken van Europa heeft nu een eigen Lego-winkel. Bij de hoofdingang van attractiepark Tivoli Gardens in Kopenhagen opende afgelopen vrijdag een grote Lego-shop van twee verdiepingen. Het is de derde Lego-winkel in Denemarken.



"Meer dan 350.000 Lego-stenen creëren een heel speciale sfeer waar grote en kleine Lego-fans een heel nieuw winkeluniversum kunnen ontdekken", meldt het park in een persbericht. De winkel heeft een oppervlakte van 240 vierkante meter.

In de shop wordt een nieuw concept gehanteerd, dat retailtainment heet. "We bieden meeslepende digitale en fysieke belevingen die de creativiteit en verbeeldingskracht prikkelen", aldus een woordvoerder. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld zelf een Lego-mozaïek en Lego-minifiguren ontwerpen.



Legoland

Lego komt van origine uit Denemarken. Sinds 1968 is in dat land al pretpark Legoland Billund te vinden, dat tegenwoordig bij de Britse groep Merlin Entertainments hoort. Een ander groot Europees attractiepark met een eigen Lego-shop is Disneyland Paris.