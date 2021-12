Efteling

Hans Klok over optredens in de Efteling: 'Sambuca nog in mijn lijf'

Toen illusionist Hans Klok optredens gaf in de Efteling, was hij niet altijd even uitgeslapen. Op sommige dagen zat de alcohol nog in zijn lijf tijdens de voorstellingen, geeft hij toe in een interview. Klok speelde de hoofdrol in de Wonderlijke Efteling Show van 2002, bijna twintig jaar geleden.



Veronica Superguide vroeg de wereldberoemde goochelaar of hij ervan houdt om het gevaar op te zoeken. "Vroeger wel", reageert Klok. "Toen ik zeven dagen per week, zeven maanden lang met vier shows per dag in de Efteling stond, kwam het geregeld voor dat ik mijn eerste show om 12.00 uur had, maar die avond ervoor de kroeg in was geweest."

"Als ik de volgende ochtend een sigaret had opgestoken, was die ontploft door alle sambuca die nog in mijn lijf zat, haha." Sambuca is een Italiaanse anijslikeur, met een alcoholpercentage van 40 procent.



Nek omdraaien

Klok werd geïnterviewd naar aanleiding van zijn deelname aan de koorddans-show The Big Balance. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn Efteling-tijd behoorlijk zwaar was. "Hoe leuk ik het park ook vind, ik kan even geen kabouter meer zien en Langnek kan ik ook wel z'n nek omdraaien", vertelde hij na afloop.



Wat ook meespeelde, is dat enkele weken voor de première zijn vader overleed. Klok had nauwelijks tijd om daar bij stil te staan, omdat hij in de schulden zat en de optredens in het Kaatsheuvelse attractiepark nodig had om financieel te overleven. In 2003 en 2004 werd zijn rol in de Wonderlijke Efteling Show overgenomen door illusionist Christian Farla.