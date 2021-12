Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Plein vernoemd naar grondlegger Attractiepark Slagharen

Een plein in de Overijsselse gemeente Hardenberg wordt vernoemd naar Henk Bemboom, de oprichter van Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Op het pleintje staat sinds 1989 al een bronzen beeld van een pony met een kind op de rug, als eerbetoon aan Bemboom.



Onder leiding van Henk Bemboom groeide Attractiepark Slagharen uit van een paar vakantiehuisjes met shetlandpony's tot één van de drukst bezochte attractieparken van de Benelux. De ondernemer, overleden in 2014, zou dit jaar 100 zijn geworden.

Het beeld staat op de kruising van de Herenstraat en de Prinses Beatrixlaan, op ongeveer 1 kilometer van de ingang van het pretpark. Op initiatief van politieke partij Plaatselijk Belang Slagharen krijgt het plein binnenkort een officiële straatnaam: het Henk Bemboomplein.



Kantoor

In het attractiepark zelf werd dit jaar ook stilgestaan bij de historie. De klassieke Monorail is getransformeerd tot Pioneer Express 63, een verwijzing naar openingsjaar 1963. Tijdens de rit passeren bezoekers nostalgische foto's en een nagebouwd kantoor van Henk Bemboom. De opening vond plaats in het bijzijn van oud-eigenaren Bouwe en Henric Bemboom, zoon en dochter van de grondlegger.