ZOO Antwerpen

Vrouw negeert contactverbod met chimpansee in ZOO Antwerpen

In ZOO Antwerpen is de liefde tussen chimpansee Chita en vaste bezoekster Adie Timmermans nog altijd springlevend. Ondanks een contactverbod blijft de vrouw haar favoriete aap opzoeken.



Timmermans brengt tijdens haar wekelijkse bezoekjes aan de dierentuin veel tijd door bij het chimpanseeverblijf. Ze heeft een speciale verhouding met de 38-jarige Chita, die kusjes geeft op het glas als hij haar ziet. In augustus kreeg de vrouw te horen dat ze geen contact meer mocht leggen met Chita.

De aap werd in zijn jongere jaren als huisdier gehouden en is dus gewend aan mensen. Door zijn innige band met Timmermans verliest hij het respect van zijn soortgenoten. Nu blijkt dat de vrouw het verbod doodleuk negeert.



Brief

"Ik laat mij niet doen en ben altijd blijven gaan", vertelt ze aan nieuwssite HLN. "Ik heb nog een brief gekregen met daarin de melding dat ik enkel 'kortstondig' contact met hem mag hebben. Maar ik vind dat ze mij dat niet kunnen opleggen."



Een tijdlang liepen er bewakers rond bij Chita's verblijf, maar die zijn inmiddels afgedropen. De opmerkelijke verhouding duurt dus gewoon voort. "Chita komt er nog steeds aangelopen wanneer ik er ben", aldus Timmermans. "Dus ik denk dat hij blij is om mij te zien. En ik ben ook blij dat ik weer met rust gelaten word."



Onrustig

Volgens een woordvoerster van het dierenpark zien verzorgers er nog altijd op toe dat Chita niet te veel contact maakt met bezoekers. Daar wordt de chimpansee onrustig van. Toch zou hij beter in zijn vel zitten dan een paar maanden geleden.