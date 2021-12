Walibi Holland

Bovenaan de Google-zoekopdrachten in 2021: 'Wie is Eddie de Clown?'

Nederlanders hebben dit jaar opvallend vaak gezocht naar Eddie de Clown, de mascotte van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. Zoekmachine Google publiceert jaarlijks een lijst van de populairste zoektermen. De bekende Walibi-clown voert in 2021 de lijst aan in de categorie 'Wie is...?'.



Op de vijfde plaats staat Delano G., de moordverdachte van voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Plek vier is voor kroongetuige Nabil B., plek drie voor Peter R. de Vries zelf. Op de tweede plaats, net onder Eddie de Clown, staat coronacriticus Willem Engel.

Maar de meeste Nederlandse Google-gebruikers vroegen zich af wie er toch schuilgaat achter het masker van Eddie de Clown. Google laat ook zien welke zoekonderwerpen gerelateerd zijn aan 'Wie is Eddie de Clown?'. Dat zijn 'clown', 'Walibi Holland' en 'Bert Visscher'. Veel mensen vermoeden dat cabaretier Visscher (61) de clown is.



Geen geheim

Eddie de Clown is al sinds 2006 het gezicht van de Halloween Fright Nights. Walibi onthult zelf niet wie de rol van de clown op zich neemt. De acteur maakt er zelf echter geen geheim van. Wie de zoekterm invult op Google, ziet dan ook al snel het antwoord.