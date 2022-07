Gröna Lunds Tivoli

Zweeds attractiepark strikt zangeres Dua Lipa voor groot zomerconcert

Bezoekers van het Zweedse attractiepark Gröna Lund hebben deze week kunnen kijken naar een optreden van een internationale beroemdheid. De 26-jarige Britse zangeres Dua Lipa stond dinsdag op het podium in het pretpark in Stockholm. Daar bracht ze tachtig minuten lang een groot aantal van haar nummers ten gehore.



Dua Lipa scoorde de afgelopen jaren hits als New Rules, One Kiss, Scared to Be Lonely, Homesick, Don't Start Now, Break My Heart, Love Again, Physical, Be the One, Hotter than Hell en Levitating.

Meerdere Scandinavische pretparken staan bekend om hun grootschalige zomerconcerten. Tijdens de coronacrisis konden de meeste evenementen niet doorgaan. Nu de maatregelen zijn opgeheven, staan er in de Noord-Europese parken weer nationale en internationale artiesten op de planken.



Zara Larsson

Vorige week was de Amerikaanse rapper 50 Cent al te gast in Tivoli, gelegen in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De Zweedse zangeres Zara Larsson trad afgelopen woensdag op in het Zweedse attractiepark Liseberg. Een week eerder stond ze nog in Gröna Lund.