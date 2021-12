Efteling

Videoprojecties bij Baron 1898 in de Efteling al maanden kapot

Een opvallend defect bij Efteling-achtbaan Baron 1898 is nog steeds niet verholpen. Bezoekers moeten de videoprojecties in de eerste voorshow van de attractie nu al bijna drie maanden missen. De Efteling weet nog niet wanneer het probleem wordt opgelost.



Met behulp van projecties komen normaal gesproken Witte Wieven tevoorschijn op de muren: geesten die de aanwezige mijnwerkers waarschuwen dat ze niet verder moeten gaan. De projectoren worden ook gebruikt om klimop te laten verschijnen en foto's en teksten te laten zien.

Sinds half september blijft het donker in de voorshow, op enkele lichteffecten na. Een woordvoerder geeft aan dat het project begin volgend jaar pas opgepakt wordt. "In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, betreft het een bijzonder grote uitgave", legt hij uit.



Terughoudend

"Daarmee zijn we tijdens de coronacrisis terughoudend geweest, gezien de financiële situatie." De voorlichter kan niet zeggen wat er precies kapot is en hoe groot de uitgave exact is.