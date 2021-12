Efteling

Efteling-tickets worden 1 euro duurder in het hoogseizoen

De Efteling voert in 2022 een minimale prijsverhoging door. Entreebewijzen in de duurste twee categorieën - geldig tijdens de drukke dagen in het hoogseizoen - worden 1 euro duurder. De tarieven van de twee overige prijscategorieën blijven gelijk.



Het attractiepark werkt tegenwoordig met variabele toegangsprijzen, in de hoop de drukte te kunnen spreiden. Goedkopere kaartjes zijn bijvoorbeeld alleen geldig op doordeweekse dagen buiten de vakanties, terwijl duurdere tickets elke dag gebruikt kunnen worden.

Zo kwamen er vier verschillende ticketvarianten met de namen Reus, Draak, Elf en Fakir. De prijs van een Reus-ticket stijgt van 45 naar 46 euro. Voor een Draak-kaartje moet volgend seizoen 44 in plaats van 43 euro worden neergeteld.



Parkeerkaart

Elf-entreebewijzen blijven 41 euro kosten. Fakir-kaarten van 38 euro worden ook niet duurder. Op de Efteling-site is te zien welke tickets wanneer geldig zijn. Wie een parkeerkaart nodig heeft, is volgend jaar nog steeds 12,50 euro kwijt. Dat tarief blijft al sinds 2019 ongewijzigd.



In 2021 is de entreeprijs voor het eerst in 23 jaar niet gestegen. Afgelopen maand werd al duidelijk dat abonnementen in 2022 iets duurder worden. Een regulier abonnement gaat 205 euro per jaar of 18,50 euro per maand kosten, in plaats van 199 euro per jaar of 18 euro per maand.