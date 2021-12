Efteling

Nieuwe koffiespecialiteit in de Efteling gebaseerd op De Kikkerkoning

Een nieuwe koffiespecialiteit in de Efteling staat in het teken van een sprookje uit het Sprookjesbos. Bij horecapunt de Kleyne Klaroen op het Herautenplein is deze winter de Klaroen Koffiespecial verkrijgbaar, gebaseerd op De Kikkerkoning.



Net als bij het sprookje uit 1952 wordt het middelpunt van de koffie gevormd door een gouden bal. Verder bestaat de warme drank uit karamelsiroop, slagroom en chocoladesprinkels. De prijs bedraagt 4,95 euro.

De Kikkerkoning is een sprookje over een prins die betoverd is in een kikker en om terug te veranderen het hart moet winnen van een prinses. In de Efteling wordt het verhaal uitgebeeld als een fontein met vier kikkers die een gouden bal omhoog spuiten. De opzet van fonteinenspektakel Aquanura werd gebaseerd op het tafereel.