Walibi Holland treft voorbereidingen voor winteropening in 2022

Walibi Holland is van plan om de poorten 's winters te gaan openen. Tot nu toe blijft het attractiepark steevast gesloten tussen eind oktober en begin april. Op dit moment worden concrete plannen gemaakt om ook in december 2022 en januari 2023 bezoekers te verwelkomen, tijdens een speciaal winterevenement.



Dat meldt Walibi-directrice Mascha Taminiau in een interne memo. "Door en door verkleumd kom ik net terug op kantoor", schrijft ze. "Koud, maar wel superblij. Want vandaag testen we alle attracties en hoe ze zich gedragen bij kouder weer. En koud is het. Dus je kunt wel spreken van een perfecte timing."

De testdag is kennelijk geslaagd, want Taminiau belooft dat Walibi de poorten volgend jaar opent in de kerstvakantie. "Om die reden is de planning van het winteronderhoud reeds aangepast en vinden er diverse tests plaats."



Kerstsfeer

Wat voor winterevenement kunnen we verwachten? "Het doel is dat gasten van een heel bijzonder bezoek aan Walibi kunnen genieten in een kerstsfeer, zoals je die alleen van Walibi kunt verwachten." Details over het programma ontbreken nog. Ook is nog niet duidelijk welke attracties wel en niet open kunnen.



Dat Nederlanders bereid zijn om in de wintermaanden in een achtbaan te stappen, blijkt wel uit het feit dat de rollercoasters van de Efteling, Toverland, Slagharen en Duinrell al jaren 's winters operationeel zijn. Walibi Holland telt slechts één volledig overdekte attractie: het draaiende huis Merlin's Magic Castle. Het attractieaanbod bestaat verder uit achtbanen, waterbanen en thrillrides in de openlucht.



Zusterpark

Walibi-eigenaar Compagnie des Alpes is al een tijdje bezig om de attractieparken binnen de groep winterhard te maken. Parc Astérix en Futuroscope in Frankrijk kennen al langer een winteropening. Walibi Belgium start er in 2023 mee, kondigde directeur Jean-Christophe Parent afgelopen voorjaar aan. Het Belgische zusterpark Bellewaerde was van plan om eind 2020 open te gaan, maar door de coronamaatregelen moest dat evenement uitgesteld worden.



Enkele jaren geleden wilde de Nederlandse Walibi-vestiging nog niets weten van een openstelling in de winter. Toen liet een voorlichtster weten dat er geen plannen voor waren, omdat de wintermaanden nu eenmaal gebruikt moeten worden voor onderhoud. Bovendien zouden de weersomstandigheden 's winters te onvoorspelbaar zijn.