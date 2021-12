Efteling

Boot van Sindbad de Zeeman aangemeerd in de Efteling

Het is wachten op de komst van Sindbad de Zeeman in de Efteling. Zijn boot is deze week aangemeerd bij de uitgang van bootjesmolen Sirocco, die binnenkort opengaat. Het Kaatsheuvelse attractiepark werkt aan een nieuw themagebied dat draait om de zeereizen van Sindbad.



Op de gedetailleerde boot staan vazen, pakketten en een emmer. Bovendien heeft de reiziger kennelijk een enorme veer weten te bemachtigen, die afkomstig lijkt te zijn van Vogel Rok. Sindbad krijgt uiteindelijk ook een plek op de sloep, in de vorm van een beeld. Verder ontbreekt er nog een zeil.

Eerder verscheen al een bootje in de naastgelegen waterspeelplaats Archipel. Themadeel Wereld van Sindbad, ontworpen door Sander de Bruijn, omvat straks de molen, de waterspeeltuin en achtbaan Vogel Rok. Later moet ook restaurant Panorama bij het gebied getrokken worden.