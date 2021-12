Efteling

Video: Efteling-beveiligers zetten achtervolging in na autodiefstal

Beveiligers van de Efteling hebben twee autodieven op heterdaad betrapt op het parkeerterrein. Er volgde een wilde achtervolging door Kaatsheuvel, maar vanwege de hoge snelheden werd die poging uiteindelijk gestaakt. De twee verdachten zijn wel vastgelegd op camera.



Het voorval vond afgelopen zomer plaats, op zondag 22 augustus tussen 12.30 en 13.00 uur. Gisteravond kwamen de beelden voorbij in tv-programma Bureau Brabant op Omroep Brabant, in de hoop dat iemand de dieven herkent.

Opvallend is dat net vóór de diefstal een Volkswagen met een Pools kenteken de parkeerplaats van het attractiepark op reed. Die wagen was als gestolen opgegeven. Even later wandelen de twee verdachten op hun gemak het terrein op. Eén van hen steelt een zwarte Audi en pikt de ander op.



Te gevaarlijk

"En dan volgt dus die achtervolging, waarbij de daders er met ontzettend hoge snelheid vandoor gingen", vertelt een politiewoordvoerder. "Omdat het zo hard ging, was het te gevaarlijk om door te gaan." Er zou met 130 kilometer per uur door Kaatsheuvel zijn gereden. De gestolen Audi is drie dagen later teruggevonden.