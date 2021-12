Efteling

Personages uit Max & Moritz laten zich zien in de Efteling

Bezoekers van de Efteling kunnen de komende tijd twee personages uit het verhaal van Max & Moritz tegen het lijf lopen. Bakker Krümel en Frau Schmetterling laten zich deze winter dagelijks zien op het Max & Moritz Plein. Daar gaan ze in gesprek met elkaar en met voorbijgangers.



Volgens het achtergrondverhaal wordt een Duits dorpje in het fictieve Andergebergte geteisterd door de broertjes Max en Moritz. Ze halen voortdurend kwajongensstreken uit met de bewoners. Krümel, het gezicht van een pas geopende gelijknamige bakkerij, is één van de slachtoffers.

Frau Schmetterling, de charmante moeder van Max en Moritz, blijft haar zoons verdedigen. De twee karakters hebben in levenden lijve een opvallend jong uiterlijk. Op tekeningen van de Efteling ogen Krümel en Schmetterling een stuk ouder en gezetter dan de gedaantes in het park. Ze spreken geen Duits, maar gewoon Nederlands.



Curryworst

Het Max & Moritz Plein moet een Alpendorpje voorstellen. Naast de dubbele familieachtbaan bestaat het gebied uit snackrestaurant Frau Boltes Küche, Bäckerei Krümel en kraampjes met aardappelspiralen en curryworst. Het station van de rollercoaster is vormgegeven als de koekoeksklokkenwerkplaats van Frau Schmetterling.