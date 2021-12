Tomb Raider: The Live Experience

Interactieve Tomb Raider-attractie komt naar Londen in 2022

In Londen opent volgend jaar een interactieve attractie rond de Tomb Raider-games. Bezoekers kruipen in de huid van archeologe Lara Croft om een verloren artefact op te sporen. Dat doen ze in teams van acht personen.



"Ontsnap uit een zinkend schip, verken de jungles van Costa Rica, ontdek een oude tombe, los puzzels op en vecht tegen een geheime orde", valt te lezen in de beschrijving. "Prachtig aangeklede werelden, acteurs en karakters brengen de Tomb Raider-reeks tot leven."

Voor het project werkt conceptontwikkelaar Little Lion Entertainment samen met Square Enix en Crystal Dynamics, de bedrijven achter de Tomb Raider-computerspellen. De opening vindt naar verwachting plaats in april 2022. Het is 25 jaar geleden dat de eerste Tomb Raider-game uitkwam.



Valstrikken

Directeur Tom Lionetti-Maguire van Little Lion Entertainment noemt het concept "een gamechanger voor live-ervaringen". "Gasten worden ondergedompeld in een meeslepend fantasieverhaal vol verrassingen, avontuur en verwondering, waar valstrikken overal op de loer liggen."



Tomb Raider: The Live Experience komt te liggen bij de beroemde Camden Market in de Londense wijk Camden Town. De attractie krijgt een oppervlakte van zo'n 2800 vierkante meter. Tickets kosten in de voorverkoop 77 pond, zo'n 91 euro.