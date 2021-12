Efteling

Efteling zet mensen aan het werk die geen Nederlands spreken

De Efteling neemt sinds kort ook mensen aan die geen Nederlands spreken. Vanwege een structureel personeelstekort, met name in de horeca, is het voor personeelsleden niet langer een vereiste om de Nederlandse taal machtig te zijn.



"Een aantal internationale studenten is hier gestart als junior", bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Dit natuurlijk ook vanwege de krapte op de arbeidsmarkt."

Het gaat om studenten die al een aantal jaar in Nederland studeren. Ze zijn te herkennen aan speciale buttons met de Britse vlag en de tekst 'International'. Vlaggetjes op naambadges geven aan welke talen een medewerker precies spreekt.



Gesprekken

De internationale medewerkers worden vooralsnog alleen ingezet op horecafuncties. Het betreft een pilot. "We kijken hoe dit bevalt. De studenten worden goed begeleid. Ze hebben regelmatig gesprekken met hun teamleider."



Eén van de nieuwe werknemers is Björn Pfeilschifter. "Hoe trots kan een mens zijn?", schrijft hij in een enthousiast Engelstalig LinkedIn-bericht. "Ik ben nog nooit zo trots geweest. Sinds 1 december heb ik toestemming om in de Efteling te mogen werken. De Efteling is voor mij pure inspiratie, of ik er nu als student, als gast of als medewerker ben. Eens zien hoeveel magie ik kan verspreiden!"