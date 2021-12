Disneyland Paris

Disneyland Paris verhoogt prijzen van pins

Pinverzamelaars moeten voortaan dieper in de buidel tasten in Disneyland Paris. De prijzen van Disney-pins zijn verhoogd. Vanaf nu kosten de voordeligste pins 8 euro per stuk en de duurste pins 13 euro per stuk.



Disneyland verkoopt pins in vier verschillende prijscategorieën: groen (8 euro), oranje (9 euro), geel (11 euro) en roze (13 euro). Alle categorieën - met uitzondering van de roze categorie - werden 1 euro duurder.

Disney brengt maandelijks enkele tientallen nieuwe pins uit. Die staan in het teken van Disney-figuren, maar bijvoorbeeld ook van attracties, shows en hotels. Er worden eveneens speldjes uitgebracht ter gelegenheid van feestdagen en evenementen.