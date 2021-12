Efteling

Nu te zien: eerste deel van documentaire over Efteling-attractie Fata Morgana

Benieuwd hoe de Efteling-attractie Fata Morgana destijds gemaakt is? Een fansite heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een uitgebreide documentaire over de totstandkoming van de beroemde darkride uit 1986. Vanaf vandaag is het eerste deel te zien op YouTube.



De Vijf Zintuigen interviewde tal van Efteling-oudgedienden over de bouw van het oosterse paleis. In de 55 minuten durende video komen bekende Efteling-gezichten als Lex Lemmens, Ton van de Ven, Mari van Heumen en Peter Koppelmans aan het woord.

In het eerste deel gaat het onder meer over het voortraject, het ontwerp, een reis naar Marokko, het vervaardigen van de decors en het creëren van de geavanceerde animatronics. De documentairemakers kregen ook de beschikking over heel veel nog nooit eerder vertoond materiaal.



Première

De première vond begin oktober plaats in een cultureel centrum in Drunen. Nu kan iedereen het eerste gedeelte van de film gratis bekijken. De vandaag gepubliceerde video duurt ruim 55 minuten. Deel twee verschijnt over een week, op zaterdag 1 januari 2022.