Dolfinarium

Weer klacht bij Reclame Code Commissie over Dolfinarium Harderwijk

Het Dolfinarium in Harderwijk moet zich opnieuw verantwoorden bij de Reclame Code Commissie. Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft een klacht ingediend over twee uitingen op de website van het Gelderse dierenpark. Daar valt te lezen dat de dieren in het Dolfinarium voldoende ruimte hebben en gelukkig zijn.



Onzin, aldus Bite Back. "De huidige verblijven voldoen niet aan de eisen die het ministerie stelt", meldt een woordvoerder. "Overigens geven experts aan dat geen enkel verblijf in dolfinaria groot genoeg is. De website maakt zodoende reclame voor het Dolfinarium zonder potentiële klanten juist te informeren."

De bewering dat de dolfijnen in het park gelukkig zijn, is volgens de dierenactivisten ook nergens op gebaseerd. "Experts zijn in ieder geval van mening dat een dolfinarium niet genoeg kan bieden om aan het welzijnseisen van de dieren te voldoen."



Zee

Overigens staat op de Dolfinarium-site ook: "Wat een dier ervaart in zee of in het Dolfinarium weten we niet." Daarmee spreekt het park zichzelf tegen, benadrukt Bite Back. "Hoe weet het Dolfinarium dan wél dat de dieren absoluut gelukkig zijn?"



Verschillende verblijven in het Dolfinarium voldoen momenteel niet aan de Europese dierentuinrichtlijnen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het park enkele jaren de tijd gegeven om aanpassingen te verrichten. Toch wordt de vraag "Hebben de dieren voldoende ruimte?" op de Dolfinarium-site stellig beantwoord met "Absoluut".



Hoogste standaarden

"De dieren hebben meer dan genoeg bewegingsvrijheid en kunnen in hun leefgebied ontzettend veel plekken verkennen en ontdekken", beweert het park. "Het Dolfinarium voldoet ruimschoots aan de hoogste standaarden die worden bepaald vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid." Die beweringen kloppen dus niet, merkte Bite Back op.



In oktober werd het Dolfinarium al op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie vanwege de slogan "Ontdek, Beleef, Bescherm". Toen had dierenrechtenorganisatie House of Animals aan de bel getrokken. De reclamewaakhond oordeelde dat de leus "misleidend en om die reden oneerlijk" was. Het Dolfinarium is in hoger beroep gegaan.