Boudewijn Seapark

Boudewijn Seapark annuleert dolfijnenshow: 'Vanwege falende communicatie vanuit de overheid'

De dolfijnenshows in Boudewijn Seapark gaan dit weekend niet door. Het Belgische attractie- en dierenpark heeft te horen gekregen dat de binnenspeeltuin Bobo's Indoor niet open mag. Als gevolg daarvan worden ook de dolfijnenvoorstellingen in het Brugse dolfinarium geannuleerd.



Men geeft de autoriteiten de schuld. "Vanwege een falende communicatie vanuit de overheid zijn wij gedwongen de indoor speeltuin per direct te sluiten", valt te lezen in een verklaring. "Ook de voorstellingen in het dolfinarium zullen dit weekend geannuleerd worden omdat dit in combinatie met de indoor speeltuin is."

Binnenspeeltuinen werden vrijdagavond niet genoemd tijdens de persconferentie over de aangescherpte coronaregels. De beslissing kwam pas zaterdagochtend aan het licht, toen de overheid alle maatregelen publiceerde.



IJspiste

"Helaas is dit bij de persconferentie niet genoemd en moesten wij dit in de media vernemen", laat Boudewijn Seapark weten. "Vanaf volgend weekend hopen wij u te kunnen ontvangen in combinatie met de ijspiste, die wel geopend blijft."