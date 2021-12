Floriade

Floriade maakt reclame op Facebook: stroom aan negatieve reacties

Wordt de Floriade een mislukking? Nederland lijkt totaal niet warm te lopen voor de Floriade Expo, die over enkele maanden van start gaat. Van donderdag 14 april tot en met zondag 9 oktober 2022 is in Almere een tijdelijk themapark te vinden dat in het teken staat van tuinbouw en natuur. Op berichten op social media komen bijna alleen negatieve reacties.



Wie de commentaren onder een gesponsord Facebook-bericht bekijkt, krijgt de indruk dat niemand enthousiast is over het tientallen miljoenen euro's kostende evenement. "Waarom steken ze hier in godsnaam miljoenen in?", wil Shirley van Dijk bijvoorbeeld weten. "Dit geld zou beter besteed zijn aan voedselbanken, verlagen van energierekeningen, zorg of onderwijs."

In de Floriade wordt heel wat overheidsgeld gepompt. "Zonde van al die weggegooide miljoenen euro's...", meldt René Schotpoort. "Wordt weer één grote flop", denkt Mike van Campenhout. "Geldverspilling", vindt Bianca Klein. "Miljoenen euro's weggegooid geld", schrijft Maurice Wijnants. Jaron La Carpe rekent eveneens op een groot fiasco. "Ze zouden die wethouders persoonlijk aansprakelijk moeten stellen voor het verlies."



Efteling

Arthur van de Vinne: "Weer onnodig geld verspillen, Floriade is elke keer weer een flop." Marcel Stroo heeft slechte ervaringen met het concept. "Ik ga nooit meer naar de Floriade nadat ik al die kitscherige troep in 2012 in Venlo heb gezien." Chantal Zwaagstra schrikt van de toegangsprijs. "Wat een prijzen voor de entree, ga liever een dagje naar de Efteling. Wat een verspilling van geld."



Marcel van Tongeren heeft nog wel een advies voor de organisatie: "Steek die bollen maar in je kont." Rico Suave vraagt zich af waarom het geld niet in andere zaken in Almere is gestoken. "Alle fietspaden zijn naar de klote, bruggen brokkelen af. Nee, maar we hebben wel een mooie Floriade."



Sarcastisch

Marcel Frank spreekt over "een prestigeproject dat geen flikker oplevert". "Nu is er een kabelbaantje aangelegd en zijn er wat plantjes geplant, nou daar komen mensen graag geld aan uitgeven", zegt hij sarcastisch. "Kansloos", concludeert Patrick van der Meerendonk.



Het team achter de Floriade kiest ervoor om op geen enkele reactie te reageren. Men heeft nog vier maanden de tijd om te zorgen voor een positiever sentiment. Dan openen de poorten van het Floriade-terrein. Er wordt gerekend op twee miljoen bezoekers. Tickets kosten 35 euro per persoon aan de kassa. Voor een abonnement moet 79 euro betaald worden.